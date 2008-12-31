‘Çivi çiviyi sökmez’

Sabah uyandığınızda kendinizi daha iyi hissetmek için çareyi biraz daha alkol almakta bulabilirsiniz.



Araştırmalar da bu yöntemin işe yaradığını gösteriyor ancak sadece kısa bir süreliğine...

Çünkü vücut yeni alınan alkolün sindirimiyle uğraşırken, size işkence yapmayı bırakır. Ancak bu sadece önlenemez olanı ertelemeye yarar. Akşamdan kalma hali içmeyi bıraktığınızdan kısa bir süre sonra geri döner.



Yeni bir yılın başlangıcı olan 1 Ocak birçokları için feci bir başağrısı, kupkuru bir ağız, bulanık bir hafıza ve sonu gelmeyen yorgunluk anlamına geliyor. Sadece üç kişiden biri ne kadar alkol alırsa alsın ertesi gün akşamdan kalma hissetmiyor. Bu his, çoğunlukla alkol seviyesinin vücutta düşmeye başladığı sabahları ortaya çıkıyor. Belirtiler, vücuttaki alkol düzeyi 0’a vurduğunda tavan yapıyor ve 24 saat sürebiliyor. İşte uzmanların bu gece alkol alacaklara önerileri...



* Renk ve aroma veren özel bir kimyasal içeren koyu renkli alkollü içkiler ertesi gün daha şiddetli bir akşamdan kalma hissi verir. Konyak, kırmızı şarap, burbon ve rom gibi koyu renkli ağır içkileri tercih etmemeye çalışın.



* Alkol almadan önce yağlı gıdalar tüketmek alkolün vücudu etkileme sürecini yavaşlatır ve sabahki etkisini yumuşatır.



Alkolden önce ve sonra kan şekerini dengelemek için kuvvetli bir yemek yiyin. Süt içmeyi de deneyebilirsiniz.



* Fruktoz şekeri bakımından zengin olan bal ya da domates suyu tüketin. Fruktoz alkolün daha hızlı bir şekilde sindirilmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur.



* Kafein damarları genişletme etkisiyle baş ağrısına çare olabilir ancak baş ağrısına neden olan susuzluğu daha da kötü bir hale getirebilir.



* Yulaf lapasındaki B6 vitamini akşamdan kalmalık belirtilerini yüzde 50 azaltır.



* Soğan çorbası alkol yüzünden azalan tuz ve potasyumu normal seviyesine getirir.



* Alkol, suyu saklamaya yarayan bir hormonun üretilmesine engel olur. Kadehler arasında bir bardak su ya da soda tüketin.



* Uzmanlara göre baş ağrısını önlemek için limon yemelisiniz.



* Yatmadan önce portakal suyu için. C vitamini alkolün sindirimini kolaylaştırır.





