City'nin yeni hedefi Villa



Arap yatırımcıların eline geçen Premier Lig ekibi Manchester City'de, ara transfer döneminde ilk hedefin David Villa olduğu belirtildi. İngiliz kulübü, İspanyol golcü için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.





Robinho ve Jo'yu renklerine bağlayarak transfere hızlı giren Manchester City'de, 250 milyar dolarlık dev bütçesi ile istediği her oyuncuyu kadrosuna katmakta iddialı Arap yatırımcıların yeni hamlesi bekleniyor.



Teknik Direktör Mark Hughes, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için yönetime istediği oyuncuların listesini verdi. listenin ilk sırasında Valencia ve İspanya Milli Takımı'nın golcüsü David Villa bulunuyor.



City'nin Villa'yı renklerine katmak için Valencia'ya ilk aşamada 50 milyon Euro'luk bir teklif götüreceği belirtiliyor. İspanyol takımının tıpkı Real Madrid'e olduğu gibi isteksiz davranması halinde teklifin daha da yükseleceği ifade ediliyor.



Valencia'nın David Villa'yı satmayacağını kesin bir dille açıklamasına karşın, Manchester City yöneticileri, astronomik teklif karşısında İspanyol yöneticilerin katı tutumunun değişeceğini düşünüyor.

