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Spor

City'nin yeni hedefi Ronaldo

19 Eylül 2008 03:00


Robinho'yu alarak Avrupa transfer piyasasında dikkatleri üzerine çeken Manchester City'nin, Milan'dan ayrılan Brezilyalı golcü Ronaldo ile temasta olduğu bildirildi.


Abu Dabi Grubu tarafından satın alındıktan sonra yıldız futbolcuları kadrosuna katan İngiltere'nin Manchester City kulübü, şimdi de Brezilyalı golcü Ronaldo ile ilgileniyor.

Fransa'nın L'Equipe gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ronaldo, İngiliz kulübüyle temas halinde olduklarını doğrulayarak, transferini 'yüksek bir ihtimal' olarak değerlendirdi.

Geçirdiği bir çok sakatlığın ardından futbol kariyerinde düşüşe geçen Brezilyalı ünlü golcü, City'nin Avrupa hiyerarşisinde iddialı olmak istediğini belirttiği demecinde, "Şu an görüşme halindeyiz. Önemli oyuncuları kadrolarına kattılar ve iddialarını ortaya koydular. Önümüzdeki günlerde herşey netleşir" dedi.



Geçtiğimiz sezonun ortasında transfer olduğu İtalya'nın Milan takımından dzindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ayrılan ve boşta olan 32 yaşındaki oyuncu ile Fransa'nın Paris Saint Germain kulübünün de ilgilendiği belirtildi.



"İçimde futbol oynamak için hala büyük bir aşk var" diyen Ronaldo, transferi gerçekleştiği takdirde, geçtiğimiz ay Real Madrid'den 32.5 milyon Euro karşılığı alınan Brezilyalı takım arkadaşı Robinho ile birlikte ilk Premier Lig deneyimine adım atacak.

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