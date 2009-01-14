City'nin Kaka çılgınlığı



İtalyan medyasında yer alan haberlerde Manchester City'nin Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka'nın peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz kulübü yöneticilerinin Milano'da olduğu ve transfer için Milan'a 100 milyon Euro civarında bir para teklif edeceği öne sürüldü.



Futbol dünyasında ekonomik krizden etkilenmeyen tek kulüp Manchester City gibi görünüyor. Dubai kökenli yatırım şirketi tarafından satın alınan City, ilk transfer sezonun son gününde Real Madrid'den Robinho'yu 42 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak bir anlamda niyetini belli etmişti.



Mavi-beyazlılar, ara transferde de Chelsea'de yedek kalan sol bek Wayne Bridge'e 14 milyon Euro vermekten çekinmedi. italyan medyasına göre Robinho ve Bridge ile yetinmeyeceği bilinen Manchester City, yakın zamanda futbol dünyasını sallamakta kararlı...



Milan Başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu bir internet sitesinde de yer alan haberde, City'nin Kaka için görüşmeler yapmak üzere Milano'ya gittiği belirtildi.



İngiliz kulübün, Kaka'ya yıllık 15 milyon Euro, bonservis bedeli olarak Milan'a da 100 milyon Euro önereceği iddia edildi.



Milan cephesi şimdilik sessiz kalmayı tercih etse de, Kaka'yı satmaya sıcak bakmadıkları biliniyor.



Manchester City'nin el değiştirmesinden bu yana adı sürekli İngiliz kulüple anılan Kaka için Silvio Berlusconi daha önce 26 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle satmayı düşünmedikleri açıklamasını yapmıştı.

