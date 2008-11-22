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Spor

City'e kötü haber

Juventus, kaleci Gianluigi Buffon'a Manchester City tarafından transfer teklifi yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı

22 Kasım 2008 02:00


İtalya Serie A takımlarından Juventus, kaleci Gianluigi Buffon'a Manchester City tarafından transfer teklifi yapıldığı yönündeki haberleri yalanlarken, milli kalecinin satılık olmadığını açıkladı.

Juventus, tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon'un satılık olmadığını duyurdu.

Basında yer alan, ''Buffon, 75 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer oluyor'' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Juventus Kulübü Başkanı Jean-Claude Blanc, ''Gigi, satılık değil. Onun fiyatı yok. Ayrıca bu tür bir konuşma kesinlikle yapılmadı. Bu dedikodular asılsız'' dedi.

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Manchester City tarafından böyle bir teklifin yapılmadığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden United Group tarafından satın alınan Premier Lig kulüplerinden Manchester City'de, geçen hafta kaleci Joe Hart'ın sakatlanması üzerine yeni bir kaleci arayışı başlamıştı.

Öte yandan Buffon, Juventus'tan ayrılmasının ancak yabancı bir kulüpten çok büyük bir teklif gelmesi ve teklifin, Juventus'a maddi açıdan büyük katkı sağlaması halinde gerçekleşebileceğini söylemişti.

Blanc, Buffon'un daha uzun yıllar Juventus forması giyeceğini ve 2011-12 sezonunda açılacak yeni statlarında beraber olacaklarını ifade etti.

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