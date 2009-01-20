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Spor

City'de Robinho krizi

Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Robinho, takımının İspanya'daki kampını izinsiz olarak terk etti.

20 Ocak 2009 02:00


Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Robinho, takımının İspanya'daki kampını izinsiz olarak terk etti.


İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Robinho, takımının ligin ikinci yarısına hazırlandığı İspanya-Tenerife kampını, kulüp yöneticilerine haber vermeden terk etti.

Manchester City yöneticisi Garry Cook, Brezilyalı yıldız Robinho'nun Tenerife kampını terk ettiğini belirterek, ''Bu bir disiplin suçudur. Savunmasını bekliyorum'' dedi.

Geçen yıl Eylül ayında Robinho'yu Real Madrid'den 40 milyon Euro'ya transfer ederek, futbol dünyasını şaşırtan Manchester City, son günlerde AC Milan'dan Kaka'ya yaptığı 100 milyon Euro'luk rekor transfer teklifiyle de gündemde sıkça yer alıyor.

Takım arkadaşlarını ve teknik direktör Mark Hughes'u medya önünde eleştirmekten çekinmeyen 24 yaşındaki Robinho, bir açıklamasında, takım arkadaşları için ''Ligi 5. veya 6. bitirmekten rahatsızlık duymuyorlar. Azla yetinip, beraberliğin yeterli olduğunu düşünüyorlar. Şampiyonluk mantaliteleri eksik'' ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı futbolcu, takıma katıldığından bu yana 12 gol kaydetse de Manchester City, hala küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.

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