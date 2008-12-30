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Yaşam

'Çitteki Melek' yalan çıktı

Herman Rosenblat’ın 'Çitteki Melek: Soykırıman Kurtulan Aşkın Hikâyesi' düzmece çıktı.

30 Aralık 2008 02:00

Nazi toplama kampında gördüğü küçük bir kıza yıldırım aşkıyla vurulduğunu anlattığı anıları “Çitteki Melek: Soykırımdan Kurtulan Aşkın Hikâyesi” adıyla kitaplaştırılma ve filme çekilme aşamasında olan Herman Rosenblat’ın hikâyesi düzmece çıktı

Tv programcısı Oprah Winfrey, programına konuk ettiği Rosenblat’ın başından geçtiğini iddia ettiği olayları “en büyük aşk hikâyesi” olarak takdim etmişti. Rosenblat, karısı olan Roma’ya Schlieben toplama kampında rastladığını söylemiş, o zamanlar 9 yaşında olan Roma’nın kendisine çitlerin ardından elma attığını belirtmişti. Ancak Schlieben’den kurtulan Ben Helfgott adlı bir Yahudi, hikâyenin uydurma olduğuna tanıklık etti. Penguin Yayınevi kitabın basılmayacağını açıkladı. Film ise çekilecek.

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