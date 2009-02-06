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Yaşam

Citroën'de değişim rüzgarı

Kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümümünde hızlı bir değişim sürecine giren firma logosunda değişikliğe gitti.

06 Şubat 2009 02:00

Kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümümünde hızlı bir değişim sürecine giren firma logosunda değişikliğe gitti.

Citroen DS3 gün ışığına çıktı- FOTOGALERİ
'Tanrıça' geri dönüyor - FOTOGALERİ

PSA grup çatısı altında bulunan Peugeot'tan farklılaşma yoluna gitmeyi amaçlayan Citroën, firma imajını ve kulvarını baştan aşağı yenilemek üzere kolları sıvadı.

Eski logosuna sadık kalan firma, küçük dokunuşlarla daha yuvarlak hatları bulunan, daha dinamik ve çağa uygun bir logoyla yoluna devam etme kararı aldı.

Gelecek 3 yılda 6 yeni model çıkarmayı planlayan firma, bu nedenle 30 ayrı ülkede bulunan distribütörlerini toplayarak gelecek yıllara dönük oluşturulan stratejiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Güncel üretim bandında bulunan C serisine alternatif olarak üretilecek DS serisini dünya çapında tanıtmaya hazırlanan Citroën'in, bu model serisini Toyota-Lexus örneğinde olduğu gibi farklı bir marka altında yapabileceği de düşünülüyor.

Citroen DS3 gün ışığına çıktı

Citroën'in güncel modellerin daha lüks donanımlı otomobiller üreteceği DS serisinin ilk ürünü olan DS3 gün ışığına çıktı. Firma tarafından 2007 yılında Frankfurt Motor Fuarı'nda C-Cactus adıyla tanıtılan konsept modele benzerliğiyle dikkat çeken otomobil hakkında henüz teknik detaylar açısından net bir açıklama yapılmadı.

4.2 metre uzunluğa sahip olacak DS3'ün, 2010 yılıyla birlikte üretilmesi bekleniyor.

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