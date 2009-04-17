Citigroup'un ilk çeyrek sonuçları iyi çıktı

ABD'li Citigroup bankasının ilk çeyrek sonuçları beklenenden iyi çıktı.



Citigroup yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde 966 milyon dolar (hisse başına 18 sent) zarar ettiğini bildirdi. Ancak şirket, imtiyazlı hisselere 2,7 milyar dolar temettü ödemesi yapmadan ve 7,3 milyar dolar kredi kaybını karşılamadan önce 1,6 milyar dolar kar etti.



Hisse başına 30 sent zarar etmesi beklenen banka, geçen yıl ilk çeyrekte 5,19 milyar dolar (hisse başına 1,03 dolar) zarar etmişti.



Bankanın, ilk çeyrek gelirleri ise 24,79 milyar dolar oldu.

