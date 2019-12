Citigroup’ta devletin payı artıyor

Dayanıklılık testleri başlayacak



Citigroup hisseleri değer kaybetti

ABD’de devletin, Citigroup’ta sahip olduğu imtiyazlı hisselerin büyük bölümünün adi hisseye çevrilebileceği ve Citigroup’taki kamu payının yüzde 40’a kadar yükselebileceği belirtiliyor.Wall Street Journal gazetesinin internet sitesinde yer alan bir habere göre, Citigroup yöneticileri ABD yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin, devletin elindeki payı yüzde 25 civarında tutacak bir biçimde sonuçlanacağını umuyorlar. Haberde, Obama yönetiminin planı destekleyip desteklemediği konusunda bir işaret vermediği belirtildi.Reuters’a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Citigroup ve düzenleyici kurumlar arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerin, devletin Citigroup’taki payını artırmasıyla sonuçlanabileceği belirtti.Gazeteye göre, Citigroup ABD yetkilileriyle, devletin elinde bulunan 45 milyar dolar büyüklüğünde ve bankanın yüzde 7.8’ine denk gelen imtiyazlı hissenin önemli bir kısmının adi hisseye çevrilmesi yönündeki senaryoları görüştü.Varılacak anlaşmanın kamuya parasal açıdan herhangi bir maliyeti olmayacak. Ancak imtiyazlı hisselerin dönüştürülmesi halinde Citigroup hissedarlarının elindeki hisselerin değeri azalabilir ve devletin bankanın aldığı kararlar üzerindeki ağırlığı artabilir.New York Times gazetesinin internet sitesindeki habere göre ise, Citigroup’ta uygulanması düşünülen plan, diğer büyük bankalarda da benzer uygulamalara yol açabilir. ABD Hazine Bakanlığı konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.Financial Times gazetesinin haberine göre, Citigroup ABD hükümetinden, devletin bankadaki payını yüzde 40’a çıkaracak yeni bir sermaye yardımı bekliyor. Ancak devlet payının, bankanın kamulaştırılması anlamına gelecek düzeye kadar yükseltilmesi öngörülmüyor.Gelecek haftalarda ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin, varlıkları 100 milyar doları geçen 25 bankaya “stres testi” uygulayarak hangilerinin sermayeye ihtiyaç duyduğunu belirlemesi bekleniyor.Wall Street Journal’daki habere göre Citigroup yetkilileri, Singapore Investment Corp (GIC), Abu Dhabi Investment Authority ve Kuwait Investment Authority gibi özel yatırımcılardan da, satın almış oldukları imtiyazlı hisselerini adi hisselere çevirmesini isteyecek.Hong Kong’da faaliyet gösteren SJS Markets baş yatırım stratejisti Dariusz Kowalczyk, “Hükümetin alacağı tedbirlerin yatırımcıyı ne kadar etkileyeceği konusunda ayrıntılı haber gelene kadar, borsalarda volatilite ve muhtemelen aşağı yönlü trend devam edecektir” dedi.Financial Times gazetesi, Citi çalışanlarının banka hakkında gelecek haftalarda bir karara varılmasını bekledikleri, ancak hisselerdeki düşüş bu hafta da sürerse, karara daha erken varılabileceği görüşünde olduklarını belirtti.Gazete ayrıca, Citigroup’un devlet payını en fazla yüzde 40, bu mümkün değilse en fazla yüzde 50’de tutmak için yeniden bir halka arz yapabileceğini belirtti.Geçen hafta cuma günü Citigroup ve Bank of America'nın kamulaştırılacağı iddiaları, bu bankalarının hisselerinin önemli oranda değer kaybetmesine yol açmıştı.Citigroup'un hisseleri cuma günü New York Borsası'ndaki işlemler sırasında 1,61 dolara inerek 1990 yılından bu yanaki en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 22,3 değer kaybıyla 1,95 dolardan kapanmıştı. Bank Of America'nın hisseleri de yüzde 3,6 gerileyerek 3,79 dolar olmuş, bankanın hisseleri bir ara 2,53 dolara düşerek 1984'ten bu yanaki en düşük seviyesini görmüştü.New York Borsası'nda kapanışla birlikte Citigroup'un piyasa değeri 10,6 milyar dolar, varlıkları bakımından ABD'nin en büyük bankası olan Bank of America'nın piyasa değeri 24,2 milyar dolar olmuştu.Citigroup'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 71 değer kaybetti.