Citigroup zor günler yaşıyor

Son bir haftada hisse senetleri yüzde 50'den fazla düşen Citigroup, kurtulmak için yeni yollar arıyor. Bir zamanların bankacılık devi Citigroup son dönemde zor günler geçiriyor.



Bir zamanlar 270 milyar dolar olan şirketin değeri şimdilerde 25.7 milyar dolara düşmüş durumda. Üstüne üstlük işçi çıkarma haberleri ile birlikte sadece son bir haftada hisselerde yaşanan düşüş yüzde 50'yi aştı. Grubun piyasa değer kasım ayı başından bu yana 48.7 milyar dolar geriledi. Öte yandan Citigroup'un hisse fiyatı da 1994 yılından bu yana ilk kez 5 doların altına indi.



Şimdi Citigroup'un üst yönetimi yaşanan bu çöküşü nasıl durduracaklarını kara kara düşünürken grup bazı birimlerini satmaya karar verdi.



Bazı birimler satılacak



ABD'nin ikinci büyük bankacılık grubu Citigroup'un bazı birimlerini satmayı düşündüğü bildirildi.



Konuya yakın bir kaynak, bu hafta piyasa değerinin yarısını kaybeden Citigroup'un, şirketin bazı birimlerini satmayı ya da başka bir şirketle birleşmeyi düşündüğünü söyledi.



Bu arada Suudi Prens Elvelid Talal'ın bankada yüzde 4'ün altındaki hisselerini yüzde 5'e çıkarmayı planladığı açıklamasına rağmen, bankanın hisseleri dün de değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri dün New York Borsasında yüzde 26 değer kaybederek 4,71 dolara indi ve Şubat 1993'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Citigroup sözcüsü Michael Hanretta, şirketin hisselerinin düşmesiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınarak, "bankanın çok güçlü bir sermayeye ve likidite pozisyonuna sahip olduğunu" belirtti.



ABD hükümetinin banka yatırım programından 25 milyar dolar alan banka, pazartesi günü, daha önce açıkladığı 22 bin kişiye ek olarak 53 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.



Diğer bankalardan da küçülme haberleri geliyor



Bu arada New York merkezli JPMorgan Chase bankası, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkarmayı planlıyor.



Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili bankanın, rakipleri Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi, bütün dünyada personelini yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 10 azaltmayı planladığını söyledi.



JPMorgan Chase üçüncü çeyrek sonunda, 7 bini mart ayında satın aldığı Bear Stearns çalışanı olmak üzere bünyesinde 31 bin kişiyi istihdam ediyor. Bankanın hisseleri dün yüzde 18 değer kaybederek 2003'ten bu yanaki en düşük seviyesini gördü.



Goldman Sachs ile 44 bin kişiyi istihdam eden Morgan Stanley daha önce çalışanlarını sayısını yüzde 10'ar azaltacağını açıklamıştı.



Öte yandan New York Mellon bankası bütün dünyada çalışma gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan 1,800 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Banka başkanı ve üst yöneticisi Robert P. Kelly yaptığı açıklamada, "mevcut küresel ekonomideki zayıflama nedeniyle maliyetlerini azaltmak için ek önlemler almak zorunda olduklarını" belirtti.



Dünya çapında 43 bin kişiye istihdam sağlayan banka, 34 ülkede faaliyet gösteriyor.



American Express de geçen ay 7 bin çalışanın işine son vereceğini açıklamıştı.