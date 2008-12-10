Citigroup bin çalışanıyla daha yolunu ayırdı

Kyodo Haber Ajansı'na göre, Citigroup'a bağlı Nikko Cordial Securities şirketi erken emeklilik yoluyla çoğu 40 yaşın üstünde 1.000 kişinin işine son verecek. Japonya'da 7.000 kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışma gücü, işten çıkarmalarla yüzde 14 azalacak.Citigroup, 23 bin çalışana ilave olarak 52 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamıştı. Son açıklamayla gripta işten çıkarılacakların sayısı 76 bine ulaştı.Şirketin 306 milyar dolarlık borcuna garanti vermeyi kabul eden ABD hükümeti, bankaya 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden sağlanan 25 milyar doların yanı sıra 20 milyar dolar daha vereceğini açıklamıştı.Nikko Cordial Securities'in Japon rakibi Nomura Holdings, geçen hafta Londra'da 1.000 kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.