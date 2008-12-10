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Ekonomi

Citigroup bin çalışanıyla daha yolunu ayırdı

Tüm dünyada 75 bin çalışanını işten çıkaran ABD'li Citigroup Japonya biriminden de bin kişiyi çıkaracağını açıkladı.

10 Aralık 2008 02:00

Yaklaşık iki ayda tüm dünyada 75 bin çalışanını işten çıkaracağını söyleyerek bu alanda liderliğe oturan ABD'li Citigroup Japonya biriminden de bin kişiyi çıkaracağını açıkladı.

Kyodo Haber Ajansı'na göre, Citigroup'a bağlı Nikko Cordial Securities şirketi erken emeklilik yoluyla çoğu 40 yaşın üstünde 1.000 kişinin işine son verecek. Japonya'da 7.000 kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışma gücü, işten çıkarmalarla yüzde 14 azalacak. 

Finans şirketleri iki ayda yüz binlerce kişinin işine son verdi

Kriz faturasındaki son durum

Citigroup, 23 bin çalışana ilave olarak 52 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıklamıştı. Son açıklamayla gripta işten çıkarılacakların sayısı 76 bine ulaştı.

Şirketin 306 milyar dolarlık borcuna garanti vermeyi kabul eden ABD hükümeti, bankaya 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden sağlanan 25 milyar doların yanı sıra 20 milyar dolar daha vereceğini açıklamıştı.

Nikko Cordial Securities'in Japon rakibi Nomura Holdings, geçen hafta Londra'da 1.000 kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.

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