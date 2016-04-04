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Ekonomi

Dolar almak için erken mi?

Dünyanın en büyük döviz traderından dolar tavsiyesi

04 Nisan 2016 16:50

Dünyanın en büyük döviz traderı Citigrouop, doların dokuz ayın en düşük seviyesine inmesi ve ekonomik verilerin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası dolar almak için erken olduğunu belirtti.

BusinessHT’nin haberine göre, Citigroup stratejisti Todd Elmer, ABD verileri gelişme gösterse bile Fed Başkanı Janet Yellen ve diğer Fed yetkililerinin faizlerle ilgili karar alma davranışlarının değiştiğini, küresel finansal koşullara daha fazla önem verdiklerini belirtti.

Elmer,  ekonomik verilerin toparlanma göstermesine rağmen doların güçsüz bir seyir izlediğine dikkat çekti. Bloomberg News'a değerlendirmelerde bulunan Elmer, piyasalar Fed'in Haziran ayında faiz artıracağına ilişkin ciddi bir fiyatlamaya girinceye kadar zayıf dolar trendinin devam edeceğini ifade etti.

Geçen hafta ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 2,83'ün üstünü test eden dolar kuru, haftaya 2,82 seviyesinde başladı.

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