'Citi, Akbank’tan memnun, ortaklığı sevdiler'

T24 -

General Electric (GE) grubunun Garanti Bankası’ndaki yüzde 20.85 oranındaki hisselerini satma kararı almasından sonra gözler Türkiye’de bankacılık alanına yatırım yapmış diğer yabancı bankalara çevrildi.Citibank’la yüzde 20 oranında ortaklığı bulunan Akbank’ın Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Erol Sabancı, Citibank’ın global kriz çıktıktan sonra ortaklığının bozulacağı yönünde çıkan her dedikodudan sonra kendilerine, “Biz sizinleyiz, Akbank hisselerini istiyoruz. Bu hisselerin üzerinde duracağız, çıkmayacağız” dediğini iletti.Sabancı, “Şeffaf konuşmak gerekirse bizim Citibank ile olan yüzde 20 ortaklığımızdan onlar da memnun biz de memnunuz. Garanti Bankası’nın ortağı GE’nin ana işi bankacılık değil. Onların gidişine Türk bankacılık sektöründen çıkış, kaçış diye bakmıyorum. Çok iyi bir bankayla ortak olup, iyi kâr elde ettiler. Şimdi bu kârını dünyadaki işlerini düzeltmek için kullanmak istiyor. Yaptığı kâr realizasyonudur. Bizim ortağımız Citi’nin ise ana işi bankacılık. Ne zaman ortaklığımızla ilgili ortaya farklı kaynaklardan dedikodular atılsa, Citi, ‘Biz Akbank’la ortaklıktan memnunuz. Akbank hisseleri üzerinde duracağız, oturacağız’ açıklamasında bulunuyorlar” diye konuştu.Türkiye’de bankacılık sektöründe yatırım yapan yabancılar içinde yaptığı yatırımdan memnun olmayanlar olabilir.GE’nin hisse satma kararından sonra ‘Türkiye’den çıkıyorlar’ şeklinde yorumların yapılmasını doğru bulmuyorum. Böyle birşey yok. Aksine dünyada yatırım yapılacak BRIC diye anılan ülkelerden sonra yatırım yapılacak ülke olarak Türkiye gösteriliyor. Türkiye’nin bir ülke riski yok. Buraya gelenler bankacılık sektöründe pastadan gelmeden önce düşündükleri payı alamamış olabilirler. Büyümek öyle hemen kolay değil.Citibank Türkiye’nin küçülme yönünde olduğunu görüyoruz. Citibank Türkiye yeni şube açmıyor, personel almıyor. Daha çok işleri toparlama şeklinde faaliyet gösteriyorlar. İşlerinde büyüme yok, toparlanma var. Bunu BDDK’nın verilerinden de görebiliyoruz.Garanti’nin GE tarafından satışa çıkarılan hisseleri için içeriden talipli çıkmasını mümkün görmüyorum. Dünya için ise şöyle düşünüyorum. Bugün dünyada bu kriz olmasaydı 3 milyar dolar büyük bir para değildi. Ancak dünyanın yaşadığı şu sıkıntılı günlerde bunu bir başına verecek talipli az bulunur. Yok demiyorum, ama bulmak kolay olmayabilir. Başka başka yerlerden üç - beş kurumu bir araya getirebilirler. Yüzde 5’ini biri, yüzde 5’ini diğeri, 10’nu başkası alabilir. Bekleyip göreceğiz.