-CİSR EŞ ŞUĞUR'DA TOPLU MEZAR CİSR EŞ ŞUĞUR (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr Eş Şuğur kasabasındaki olaylarda ölenlerin gömüldüğü toplu mezarların bulunması için çalışmalar devam ediyor. Askeri yetkililer, toplu mezarların faili olarak, yoğun çatışmaların ardından kasabanın denetimini ele geçiren "silahlı grupları" gösterdi. Kasabaya giden AA muhabiri önceki gün, bazı toplu mezarların açılmasına tanık oldu. Gözaltına alınanların ifadeleri ve kasaba sakinlerinin tanıklıklarıyla şimdiye kadar 2 toplu mezar bulunduğu belirtildi. 72 askerin hayatını kaybettiği askeri istihbarat binasının arkasında bulunan ilk toplu mezardan 12 ceset çıkarıldı. Kasaba çöplüğünün altında bulunan ikinci toplu mezardan çıkarılan 8 ceset, kasabada yaşanan dehşeti ortaya koydu. Cesetlerden birinin bacakları kesilmiş, biri yakılmış, birinin kafatası parçalanmış, biri de parçalar halinde çöplüğün altına gömülmüş. Çöplükten başka cesetlerin parçaları da çıkarıldı. İki toplu mezarın açılması sırasında olay yerlerinde bulunan adli tıp doktoru Zahir Hacco, cesetlerin 10-12 gün önce gömüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Hacco, "Cesetlerin çeşitli organları kesilmiş. Kafatasları parçalanmış, elleri ve kolları kesilmiş cesetler tespit ettik. Askeri istihbarat binasının arkasındaki toplu mezarda başı kesilmiş cesetler vardı. O toplu mezardan çıkarılan bir ceset üzerinde yaptığımız incelemede, gömüldüğünde canlı olduğunu tespit ettik" dedi. İfadeleriyle çöplüğün altındaki cesetlerin bulunmasına yardımcı olan kasaba sakinlerinden Mahmud Dakka, "Bir vatandaş, Nehr El Abyad'da cesetler bulunduğunu söyledi. Cesetleri gömmek için almaya gittik. Silahlı gruplardan bazı kişiler bizi durdurdu. Cesetleri vermediler. Sonra onları takip ettik ve cesetleri buraya gömdüklerini gördük. Bu civarda 40 cesedin daha olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Kasabada 40 cesedin daha çeşitli yerlere gömüldüğü biliniyor, ancak kasabadaki olaylarda kaç kişinin hayatını kaybetmiş olduğuna ilişkin kesin bilgi bulunmuyor. Bazı cesetlerin Asi Nehri'ne atıldığı, bazılarının parçalandığı belirtiliyor. Halkın önemli bir kısmının kasabayı terk etmesi nedeniyle kayıp, ölü ve yaralı sayıları tespit edilemiyor.