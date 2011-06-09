-CİSR EŞ ŞUĞUR ORDUNUN ABLUKASI ALTINDA ŞAM(A.A) - 09.06.2011 - İdlib'e bağlı Cisr Eş Şuğur bölgesinin ordu tarafından abluka altına alındığı ve silahlı gruplarla çatışmaların birkaç gün sürebileceği belirtildi. Champress internet sitesinin haberinde, Cisr Eş Şuğur bölgesinde askeri operasyonların devam ettiği ve bölgenin ordu tarafından abluka altına alındığı kaydedildi. Bölgedeki silahlı kişi sayısının 800 ila 2000 arasında olabileceği belirtilerek, bölge etrafındaki "radikal dini eğilimli köylerden silahlı gruplara katılımlar olduğu" öne sürüldü. Silahlı grupların tabanca, otomatik silahlar ve roketatarlara sahip oldukları ve sayılarının fazla olması nedeniyle bölgedeki çatışmaların birkaç gün sürebileceği kaydedildi. Bölgede bazı noktaların silahlı grupların kontrolünde olduğu belirtilerek, "bu grupların sivil halkı canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle halkın bir kısmının bölgeden ayrıldığı" bildirildi. Cisr Eş Şuğur'un hayalet bölgeye dönüştüğü, silahlı gruplar tarafından araziye döşenen tuzak ve mayınların tehlikenin boyutunu arttırdığı ileri sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu ise bölgeden kaçanların bazıları ile yapılan röportajları yayınladı. Röportajları veren kişiler, "Cisr Eş Şuğur'da silahlı grupların çok sayıda kişiyi öldürdüğünü, öldürdükleri kişileri toplu mezarlara gömdüklerini ve bazı cesetleri Asi Nehri'ne attıklarını" iddia ettiler. -YAYLADAĞI'NDAKİ SIĞINMACI SAYISI BİN 877'YE ULAŞTI Suriye'deki olaylar nedeniyle 100 kişinin daha Türkiye'ye sığındığı bildirildi. Suriye sınırına yakın Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Sığınmacılar, daha sonra minibüslerle ilçede kurulan çadır kente götürüldü. Bu arada, Türkiye'ye geçerek çadır kente yerleştirilen Suriyelilerin sayısının bin 877'ye ulaştığı öğrenildi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in Yayladağı'na gelerek Kızılay'ın kurduğu Çadırkent'i ziyaret edeceği belirtildi.