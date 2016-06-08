İşte dünyanın en çirkin rengi

Avustralya hükümeti, araştırma şirketi Gfk'yla birlikte dünyanın en çirkin rengini araştırdı. Çıkan sonuç ise, 'çamur kahvesi' olarak da bilinen bir tür kahverengi oldu.

Renklerin insan psikolojisindeki yerine göre: Mavi sakinleştirir, kırmızı tehlike demektir, yeşil ise sağlıklıdır. Peki dünyanın en çirkin rengi hangisi?

Independent'ın haberine göre Avustralya hükümeti, araştırma şirketi Gfk'yla birlik oldu ve dünyanın en kötü renginin ne olduğuna ilişkin bir araştırma yaptı. Çıkan sonuç, 'yeşile çalan çamur kahverengisi' olarak da bilinen Pantone 448C oldu.

3 ay süren ve 1000'ün üstünde tiryaki üzerinde yapılan araştırmalara göre, Pantone 448C'nin insan zihninde ilişkilendirildiği kelimeler 'zifir', 'kir' ve 'ölüm' oldu.

Bu araştırmanın yapılmasının ise bir sebebi vardı. Hükümet, insanların tütün ürünlerini daha az kullanmaları için sigara ve tütün ürünleri paketlerinin dışını bu renge boyadı ve bu şekilde satışa sundu.

Satışların önemli ölçüde azalmasının üzerine Fransa, İrlanda ve İngiltere de benzer bir yöntem uygulayacak.