‘Çirkin ördek yavrusuydum’

Erkek çocuğu gibi büyüdü… Ailenin çirkin ördek yavrusuydu, ta ki 2004’te Türkiye üçüncü güzeli olana kadar. Alayına İsyan dizisinde şarkıcılık hevesiyle İstanbul’a gelen bir genci canlandıran Birce Akalay’ın spor spikerliği deneyimi de var. Genç oyuncu “Maçları hipnotize olmuş gibi izlerim, akan sular durur” diyor.



Şimdilerde televizyon ekranlarında gördüğümüz Birce Akalay Türkiye eski güzellerinden. Üç buçuk yaşında başladığı bale eğitimini sakallandığı için bırakmak zorunda kalan Akalay lise yıllarında tiyatroya merak salmış. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğilimi alan Akalay'ın yolu 2004'te tesadüfen podyumlarla düşmüş ve 'eğlence olsun' diye Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmış. Üçüncü seçildikten sonra ekranla tanışan ve üç yıl spor spikerliği yapan Akalay özellikle futbola çocukluğundan beri meraklı olduğunu söylüyor. Şimdilerde cumartesi aksamları TRT l'de yayınlanan, yapımcılığını Osman Sınav’ın üstlendiği Alayına İsyan adlı dizide oynayan Akalay ''Şarkıcı olma hayaliyle Mersin'den İstanbul’a gelen saf Sevtap'ı canlandırıyorum. Dizi bir sokak komedisi. Dolayısıyla izlerken insanların güldüğünü, mu ıhı olduğunu görmek hoşuma gidiyor" diyor.



Yarışma kapılar açtı



Haliç Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nde tiyatro okuyan ve Ay Işığında Şamata adlı oyunda rol alan Akalay, çocukluğunda erkek gibi yetimliğini anlatıyor: "Bu daha çok arkadaşlarımla alakalıydı. Mesela bir gün babamdan bisiklet istedim. O da bana pembe. onu sepetli, güzel bir bisiklet aldı. Arkadaşlarımın BMX'i var diye sepetini sokup, sprey boyayla siyaha boyamış ve tekerleklerine boncuklar takmıştım. Dizlerim paramparçaydı.



Kimse ilgi göstermezdi…



Bir de küçükken çirkin ördek yavrusu gibi olduğum için ergenlikle kimse ilgi göstermezdi. Erkek gibiydim." 13-14 yaşlarında güzelliğinin farkına varan ve Miss Turkey üçüncüluğüyle bunu tescilleyen Akalay, yarışmanın kendisine bazı kapılar açlığını anlatıyor: "O bir hevesti ama bana çok güzel kapılar açtı, seçenekler sundu. Siz ne yapmak istediğinizi söylüyorsunuz ve insanlar yardımcı oluyor. Spor spikerliği yapmak isliyordum. Üç yıl spor spikerliği maceram var. Bu sayede bileğime spikerlik halkasını takmış oldum ve bu ayrı bir özgüven getirdi bana."İyi bir futbol izleyicisi olduğunu ve maçları adeta hipnotize halde izlediğini de ekleyen Akalay, futbol deyince kendisi için akan suların durduğunu söylüyor.



