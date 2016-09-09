'Çirkin Kral'ın 32. ölüm yıl dönümü; Yılmaz Güney'in sesinden yaşamı ve filmleri...

Bugün Türkiye sinemasında 'çirkin kral' lakabıyla tanınan Yılmaz Güney'in 32. ölüm yıl dönümü.

BBC Türkçe'den Nilüfer Kuyaş, 1982 yılında 'Yol' filmiyle, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney'in hayatı ve filmleri üzerine hazırlanan bir belgeselden yola çıkarak hazırladığı radyo programında, Güney, yaşamını ve filmlerini anlatmıştı.

BBC Türkçe'nin radyo yayınlarını derleyerek Cenk Erdil ve Aylin Yazan'ın hazırladığı ARŞİV ODASI programında Yılmaz Güney röportajı tekrar gün yüzüne çıkmıştı.