Çirkin kadın yoktur, az votka vardır!

Rusya'da su yerine geçen votka artık eskisi kadar revaçta değil. Gorbaçov döneminde halkın biraya yönlendirilmesi amacıyla votkaya uygulanan yüksek vergi ve küresel krizin etkileri ile Rusya'da votka gölleri oluşmaya başladı.



Ruslarla özdeşleşen votka da kriz koşullarında kötü günlerde saklanıyor. Rusya’da günü her saatinde ülkenin her yerinde rahatlıkla ulaşılan votka, halkın aldığı tasarruf önlemleri ile popülaritesini kaybetmek zorunda kaldı. Rusya genelinde toplanan istatistik verilenine göre son iki ayda votka talebinde gözle görülür bir azalma yaşanmış. Kasım ayı verilerine Rus stoklarında birikmeye başlayan votka miktarı 82 milyon litre artış gösterdi. Bu rakam 2007 stoklarının yüzde 600 fazla arttığını gösteriyor. Rusya’da votka gölü büyüdükçe umutsuz üreticiler satışları arttırmanın yolunu arıyor. Yüzde 15’ten fazla düşen satışlar ile hem perakendeciler hem de üreticiler banka kredileri ile ayakta durmaya çalışıyor. Rus Ulusal Alkol Komitesi Başkanı Pavel Shapkin halkın az para harcamak için büyük çaba gösterdiğini tüketimini çok sınırlı kaldığı söylüyor.