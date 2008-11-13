Çirkin görüntülerin bedeli 50 bin YTL

Gökhan Demirkol, internet yoluyla çıplak görüntülerini yayınlamakla suçlandığı Özçelik'e 50 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm edildi..



Oyuncu Gamze Özçelik, çıplak görüntülerini internet yoluyla yayınlamakla suçladığı eski sevgilisi Gökhan Demirkol hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Özçelik'in 500 bin YTL istemiyle açtığı manevi tazminat davası önceki gün karara bağlandı. Özçelik avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde, Demirkol'un kasten ve bilerek yaydığı görüntüler nedeniyle genç yaşta çok kötü bir komplo ile karşı karşıya kaldığını belirtmişti. Taciz görüntülerinin herkes tarafından izlenmiş olması nedeniyle ruhsal bütünlüğü, kişiliği, onuru ve gururu hukuka aykırı olarak ağır saldırıya uğradığını, psikolojisinin bozulduğunu ifade etmişti. Mahkeme duruşma sonunda Demirkol'u, 50 bin YTL tazminat ödemeye mahkûm etti.



Faiziyle ödeyecek



Mahkeme tazminatın dava tarihi olan Kasım 2005'ten itibaren yasal faizi ile tahsil edilmesine hükmetti. Yargıtay'ın verdiği bozma kararı uyarınca, Gökhan Demirkol'un tecavüzle suçlandığı mahkemesi ise Antalya'da sürüyor.

