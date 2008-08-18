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Çırılçıplak soyundular

Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde görev alan kızların, seçilmeden önce kendilerini seçecek üyeler önünde soyundukları iddia edildi

18 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde görev alan kızların, seçilmeden önce kendilerini seçecek üyeler önünde soyundukları ve vücutlarının belirli yerlerinde cetvelle ölçümler yapıldığı iddia edildi.

Pekin'deki yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan kızlardan biri, açılış töreninde panoları taşıyan kızların, bu göreve kabul edilmeden önce jüri üyeleri önünde çırılçıplak soyunduklarını savunarak, ''Oyunlarda görev almak için başvuruda bulunan kızlar, üyeler önünde çırılçıplak soyunduktan sonra omuzları, göğüsleri, bacakları ile  boyları ölçüldükten sonra işe alındılar'' dedi.

Göreve kabul edilmeyen, ancak ikinci bir şans tanınarak, olimpiyatlarda görev yapacak 400 kızdan birisi olmayı başaran görevli, bu skandalın ortaya çıkmasını sağladı.
        
Söz konusu açıklamayı yapan kız, kendisinin öncelikle ülkelerin rehberi olarak aday gösterildiğini, ancak daha sonra elenerek, ponpon kız olduğunu açıkladı. Genç kız, iddiasında, şu görüşlere yer verdi: ''Biz, delegasyonların hem rehberliğini yapacak, hem de panolarını taşıyacaktık; ancak göreve başlamadan önce bize iş veren kişiler, bizden önce soyunmamızı istediler. Anadan doğma soyunduktan sonra cetvelle vücudumuzun her yerini ölçtüler. Ben, bu göreve kabul edildikten sonra bana ponpon kız görevi verildi, ancak ek olarak 6 ay gülme kursuna da gönderdiler.''
        
      

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