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Çırılçıplak soyunan bakıcı kadın anaokulunu birbirine kattı

Genç kadının psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

21 Nisan 2016 16:54

Bursa'da anaokula giden bir kadın, eskiden bakıcısı olduğu çocuğun eşyalarını almak isteyince öğretmenler tarafından dışarı çıkarıldı. Öğretmenlerin kendisini dışarı çıkarmasına kızan bakıcı kadın, çevresindeki insanlara aldırmayak  çırılçıplak soyundu ve okul bahçesine zarar verdi. 

NTV'nin haberine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bakıcılığını yaptığı çocuğun ailesi tarafından işine son verilen T.D.C. isimli kadın bakıcı, çocuğun eğitim gördüğü anaokuluna gidip okuldaki bazı eşyalarını almak ve çocuğu görmek istedi.

Kadının tavırlarından şüphelenen okul idarecileri, genç kadını dışarıya çıkarıp bir daha içeriye almadı. İddiaya göre, çocuğun ailesinden eşyalarını isteyen T.D.C., birden üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı. Küçük öğrencileri okul bahçesinden uzaklaştıran öğretmenler, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Okul bahçesinde bulunan çocuk parkındaki eşyalara saldıran genç bakıcı, bahçedeki süsleri koparıp, bahçe korkuluklarına da zarar verdi. Olay yerine gelen polis, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen T.D.C.’yi güçlükle sakinleştirip ekip otosuna bindirdi. Genç bakıcı, daha sonra 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özel eşyalarını alabilmek için aileye ulaşmaya çalıştığını, ancak ulaşamadığını belirten genç kadının sıcaktan bunaldığı için üzerini çıkardığını söylediği öğrenildi. Genç kadının psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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