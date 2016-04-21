Çırılçıplak soyunan bakıcı kadın anaokulunu birbirine kattı

Bursa'da anaokula giden bir kadın, eskiden bakıcısı olduğu çocuğun eşyalarını almak isteyince öğretmenler tarafından dışarı çıkarıldı. Öğretmenlerin kendisini dışarı çıkarmasına kızan bakıcı kadın, çevresindeki insanlara aldırmayak çırılçıplak soyundu ve okul bahçesine zarar verdi.

NTV'nin haberine göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bakıcılığını yaptığı çocuğun ailesi tarafından işine son verilen T.D.C. isimli kadın bakıcı, çocuğun eğitim gördüğü anaokuluna gidip okuldaki bazı eşyalarını almak ve çocuğu görmek istedi.



Kadının tavırlarından şüphelenen okul idarecileri, genç kadını dışarıya çıkarıp bir daha içeriye almadı. İddiaya göre, çocuğun ailesinden eşyalarını isteyen T.D.C., birden üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı. Küçük öğrencileri okul bahçesinden uzaklaştıran öğretmenler, polisi arayarak ihbarda bulundu.