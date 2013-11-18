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Dünya

Çırılçıplak 'öğrenci ayaklanması'

Yunanistan'da 1973'te 'Albaylar Cuntası'na karşı gerçekleşen 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 40. yıl dönümü dolayısıyla başta Atina ve Selanik olmak üzere birçok kentte yürüyüşler düzenlendi

18 Kasım 2013 09:13

Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde, 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıldönümü nedeniyle yürüyüşler yapıldı. Atina'da çırılçıplak soyunan iki gösterici gözaltına alındı.

Atina'da, çeşitli öğrenci dernekleriyle siyasi parti temsilcileri ve sol grupların, Teknik Üniversite (Politehnio) önünden başlayan geleneksel yürüyüşü ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin önünde son buldu.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş sırasında ABD ve NATO karşıtı sloganlar atan göstericiler Avrupa Birliği, ABD ve Nazi bayrağı yaktı.

Gösteriler sırasında Sintagma Meydanı'nda çırılçıplak soyunarak polislere karşı eylem yapan iki Fransız gözaltına alındı. 

Atina'da, akşam saatlerindeki yürüyüş sırasında parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin parlamentonun önünde bulunan Meçhul Asker Anıtı'na yaklaşmalarına izin vermedi.

Kentte, kamu kuruluşları ve yabancı misyon temsilcilikleri önündeki noktalarda 7 binin üzerinde polis görev yaparken, kent merkezinde bazı caddeler ve metro istasyonları trafiğe kapatıldı.

Yürüyüş sırasında göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Eksarhia Meydanı'nda kendilerini iktidar karşıtı anarşistler olarak tanımlayan göstericilerle polis arasında küçük çapta arbede yaşandığı bildirildi. 

Selanik'te, kent merkezindeki Aristotelyos Üniversitesi önünde toplanarak Amerikan Konsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler ABD Konsolosluğu önünde ABD ve Avrupa Birliği bayrağı yaktı.

Patra'da da 17 Kasım yürüyüşü sırasında bazı öğrenci gruplarının taş ve molotofkokteylleriyle saldırması üzerine, polisin gaz kullanarak müdahale ettiği bildirildi. 

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