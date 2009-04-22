Çırılçıplak kayak

Keşke arkada gözüm olsaydı

Fotoğrafçı Stephane Gautronneau, ünlü milyoner Richard Branson ile çekim yapmak istedi. Gautronneau, kendi kız arkadaşı model Denni Parkinson’u da çıplak olarak aynı kareye sokmayı teklif edince, Branson kabul etti.Ortaya ilginç bir su kayağı fotoğrafı çıktı. Branson’ın Karayipler’deki özel adası Necker’da çekilen fotoğraflarda ünlü işadamı sanki sırtına asılmış çıplak mankenin farkında değil gibi duruyordu. Branson, "Çıplak bir kadınla poz vermeniz istenirse nasıl reddedersiniz. Sadece keşke arkamda gözlerim olsaydı" dedi.