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Çırılçıplak kayak

Fotoğrafçı Gautronneau, milyoner Richard Branson ile çekim yapmak istedi ve model olarak kendi sevgilisini kullandı

22 Nisan 2009 03:00

Fotoğrafçı Stephane Gautronneau, ünlü milyoner Richard Branson ile çekim yapmak istedi. Gautronneau, kendi kız arkadaşı model Denni Parkinson’u da çıplak olarak aynı kareye sokmayı teklif edince, Branson kabul etti.

Çırılçıplak su kayağı yaptı - FOTOGALERİ

Keşke arkada gözüm olsaydı

Ortaya ilginç bir su kayağı fotoğrafı çıktı. Branson’ın Karayipler’deki özel adası Necker’da çekilen fotoğraflarda ünlü işadamı sanki sırtına asılmış çıplak mankenin farkında değil gibi duruyordu. Branson, "Çıplak bir kadınla poz vermeniz istenirse nasıl reddedersiniz. Sadece keşke arkamda gözlerim olsaydı" dedi.

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