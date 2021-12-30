Çipte kısıtlama etkisi; ABD'li Micron Çin'de alınan önlemlerin üretime darbe vuracağını duyurdu

ABD’li çip üreticisi Micron Teknoloji, Çin’in Xi’an şehrinde devreye alınan virüs kısıtlamalarının Xi’an’da bulunan tesisteki bilgisayar belleği üretimine darbe vuracağını belirtti.

Çin’in Xi’an şehrinde sert virüs kısıtlamalarının devreye alınması Micron’un üretimini de olumsuz etkiliyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre şirket, müşteri talebini büyük oranda karşılayabileceğini ancak yeni üretimlerde gecikmeler yaşanabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin olarak “durumdan en az biçimde etkilenmek ve faaliyetlerimizi güvenli şekilde sürdürmek için yerel hükümet yetkilileriyle çalışıyoruz“ açıklaması yapıldı.

Ayrıca virüsün yayılımını en aza indirmek amacıyla tesisteki iş gücünü azaltmak gibi bir takım önlemler alındığı da ifade edildi.