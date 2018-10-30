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Cips paketinde uyuşturucuyla yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin durdurduğu bir şehirlerarası yolcu otobüsünde, elindeki cips poşetinde 100 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen U

30 Ekim 2018 17:34

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin durdurduğu bir şehirlerarası yolcu otobüsünde, elindeki cips poşetinde 100 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen U.G., tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Akhan Mahallesi\'ndeki polis kontrol noktasında durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde, arama yaptı. Arama sırasında, yolculardan U.G.\'nin tedirgin davranışları polisin dikkatini çekti. U.G.\'nin üzerini arayan polis, elindeki cips poşetinde, 100 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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