Cips paketi ya da çiçekle de dinleniyor olabilirsiniz!

Yeni geliştirilen bir video tekniği sayesinde saksı bitkileri ya da alüminyum folyo gibi gündelik nesnelerin titreşimlerinden konuşmalar yeniden yapılandırılabiliyor.

Yaptıkları konuşmaların dinlenmesini istemeyenler, görüşmelerini artık boş odalarda yapmak zorunda kalacak.

Yeni geliştirilen bir video tekniği sayesinde saksı bitkileri ya da alüminyum folyo gibi gündelik nesnelerin titreşimlerinden konuşmalar yeniden yapılandırılabiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Adobe ve Microsoft, sıradan nesneleri mikrofona dönüştüren bir sistem geliştirdi. Geliştirilen tekniğe göre, yapılan konuşmaları yeniden dinlemek için titreşim yapan her şey kullanılabilir... Örneğin bir cips torbası.

Teknik nasıl çalışıyor?

Bir ses herhangi bir nesneye çarptığı zaman havada oluşan titreşim dalgaları, modern kameralarla kaydediliyor. Görüntü çok-adımlı bir algoritma işleminden sonra yeniden ses sinyallerine dönüştürülüyor. Saksı bitkileri, çaydanlıklar, kahve fincanları, alüminyum folyo gibi çok değişik malzemelerle deney yapan araştırmacılara göre, en uygun nesneler hafif ama sert olanlar. Uygulamanın piyasada kullanılan lazer mikrofonlarla benzerlik taşıdığı, yeni sistemde nesnenin sesi yansıtmasına dahi gerek kalmadığı belirtiliyor. Ses geçirmez camların dahi sistem karşısında çaresiz kaldığı ifade ediliyor.

Söz konusu teknik, şimdilik yüksek hızlı kameralarla ve çok uzak olmayan mesafelerde anlaşılabilir kayıtlar yapabiliyor.