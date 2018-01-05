T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çipras, yarın Kilimli'de dini törene katılacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın, Bodrum'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törenlere katılacağı öğrenildi

05 Ocak 2018 19:20

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras\'ın yarın, Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası\'na giderek dini törenlere katılacağı öğrenildi. Çipras\'ın ziyareti öncesi, bugün öğle saatlerinden itibaren Kardak kayalıkları ile yakınındaki Kalimnos Adası\'nda ve çevresinde askeri hareketliliğin arttığı görüldü.
Aleksis Çipras\'ın yarın sabah, Bodrum\'a 12 mil uzaklıktaki Yunan adası Kilimli\'yi (Kalimnos), Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceği öğrenildi. Başbakan Çipras\'ın yarın saat 10.00\'da helikopterle Kalimnos havalimanına gideceği, orada Belediye Başkanı İoannis Galouzis ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağı belirtildi. Çipras\'ın Kilimli Meydanı\'ndaki kutlamalara katılarak, Kutsal Haç\'ın denizden çıkarılış törenini izleyeceği, kendisine Kilimli Belediyesi tarafından \'Fahri Hemşehri\' beratının takdim edileceği öğrenildi.
SAVUNMA BAKANI\'NIN KARDAK\'A GİDECEĞİ İDDİASI
Yunanistan\'daki bazı yayın organlarında ise Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos\'un törenlerden sonra Didim\' in karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) Adası\'na gideceği, öğle saatlerinde ise helikopter veya sahil güvenlik botuyla, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkartan, Gümüşlük Mahallesi\'ne 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.
Çipras\'ın ziyareti öncesinde Yunan savaş gemileri ile sahil güvenlik botlarının, Kilimli Adası ile Kardak kayalıklarında ve kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalimnos Adası etrafındaki hareketliliğinin ve devriye nöbetinin arttığı görüldü. Saat 13.00 sıralarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşması, ardından Kalimnos Adası\'ndaki askeri birlikte hareketlilik yaşanması da dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA YUNANİSTAN Başbakanı AleksisBodrumKilimli Kalimnos AdasıKardakKalimnos AdasıAleksisYunanKilimli Kalimnos Savunma Bakanı Panos KammenosBaşbakanKalimnosBelediye BaşkanıGalouzisKilimli Meydanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24