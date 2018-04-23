Çipras: Tutuklu askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmelerini bekliyoruz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.
Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.
Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise 'FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.