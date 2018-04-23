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Dünya

Çipras: Tutuklu askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmelerini bekliyoruz

Çipras, askerlerin takas iddialarını da yalanladı

23 Nisan 2018 17:13

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise 'FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.

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