Çipras: Sizi seviyoruz kardaş!

Bugün borç batağındaki Yunanistan’ın kaderini belirleyecek olan referandum öncesi 30 bin kişilik “hayır” mitingi düzenleyen Syriza’nın lideri Aleksis Çipras, Türkiye’ye mesaj göndererek, “Halk kazanacak. Demokrasi kazanacak. Türkiye halkını seviyoruz kardaş” dedi.

Syriza’nın “hayır” mitingini izleyen gazeteciler arasında bulunan Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo Kirbaki’nin “Sizi seviyoruz” başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Bugünkü referandum hem Yunanistan’ın kaderini hem de Başbakan Aleksis Çipras’ın siyasi geleceğini belirleyecek.

“Kader günü” öncesi Çipras Atina şehir merkezinde parlamento binasının da bulunduğu Sintagma meydanda düzenlenen son mitingte yaklaşık 30 bin kişiye hitap etti. Yunanlar ‘Hayır’ın öncüsü Çipras’ı dinlemek için erken saatlerden itibaren meydanı doldurdu. Mitingi düzenleyen iktidar partisi Radikal Sol Kaolisyon’un (SYRİZA) Genel Sekreteri Tasos Koronakis’in yardımı ile konuşmanın yapılacağı sahneye yaklaştık. Saat 21.30’da Çipras geldi.

‘Yaklaşıp seslendim’

Korumaları aramızda adeta duvar oluşturmuştu. Başbakan ilerledi ve özel hazırlanmış bir paravana girdi. Yanında sadece sağ kolu Devlet Bakanı Nikos Papas vardı. Paravana yaklaştığımızda seslendik:

Sayın Başbakan Türk medyasından, Hürriyet’ten geliyoruz.” Birkaç saniye sonra paravanın perdesi açıldı ve Çipras çıktı. Hemen sorduk: “Referandum mesajınız ne?”

Koruma göz yumdu. Aramızdaki duvarı aştık. Çipras’ın dudağındaki uçuk dikkatimizi çekti. Son günlerin yorgunluğu stresi dışa vurmuştu. Önce bir elini omzuma attı. Diğer eliyle de elimi sıktı. Kenetlendi ellerimiz. “Halk kazanacak. Demokrasi kazanacak” dedi. “Türk halkı” diye başlayan sorumuzu bitirmemizi beklemeden “Sizi seviyoruz” sözleri çıktı ağzından samimi bir ifadeyle. Ardından da iki kez tekrarladı:

“Kardas... Kardas... (Kardeş).”

Balkon konuşması

Korumalar bir anda aramıza girdi ve Çipras’a balkon konuşmasını yapmak için kurulan sahneye götürdü. Başbakan Aleksis Çipras konuşmasında şunları söyledi: “Mitolojide Tanrı Zeus, Evropa’yı kaçırmıştı. Bugün kemer sıkma teknokratları bir kez daha Avrupa’yı çalmak, kaçırmak istiyor. Tüm Avrupa’nın dikkati bugün Yunanistan’daki üç milyon fakir ve 1.5 milyon işsizsin üzerinde. Şantajları, ültimatomları reddedin ve Hayır deyin. Halk tarih yazıyor. Referandumda ne oy kullanırsak kullanalım pazartesi günü bizi ayıran hiçbirşey olmayacak.”