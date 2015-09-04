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Dünya

Çipras seçim kampanyasına Atina'dan başladı

Yunanistan'da 20 Eylül'de erken genel seçim yapılacak

04 Eylül 2015 11:29

Eski Yunanistan'ın Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon Partisi lideri Aleksis Çipras, 20 Eylül'de yapılacak erken genel seçim kapsamında başkent Atina'nın Egaleo semtinde Yunan seçmenlere seslendi.

Yunanistan'da 20 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi siyasi parti liderleri seçim kampanyalarına başladı. 

"Yunan halkı, ülkenin geriye dönmesine izin vermeyecek" diyen Çipras, hükümetinin sadece kreditörler ile değil, aşırı kesimler ve vesayet temsilcileri tarafından iyi tasarlanmış bir planla da mücadele ettiklerini belirtti. 

Partisi Syriza'dan ayrılarak Halk Birliği'ni kuran kesime de seslenen Aleksis Çipras, "Kimse bizi çözemeyecek. Sol bir parantez planlarını gerçekleştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi çözemeyecekler. Dünün politikacı ve partileri tarafından derin bir çukura atılan Yunanistan'ı çıkarmak için önümüzde yeni tahrikler, yeni mücadeleler var" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ı çamurdan kurtaracaklarını belirten Çipras, "Önümüzde umut var. Seçimlerde halktan bize net ve güçlü bir yetki vermelerini istiyorum" diyerek seçmenlerinden oy istedi. 
 

Syriza az farkla önde

 

Çipras'ın partisi Syriza, son dönemde art arda yapılan anketlerde yüzde 26 dolayında oy alıyor. Ana muhalefet Yeni Demokrasi ise 1-2 puan arkadan geliyor. Syriza'dan ayrılan Halk Birliği (LAE) Partisi'nin ise seçim barajının yüzde 3 olduğu ülkede 4,5 dolayında bir oranla parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. 
 

Liderler canlı yayında tartışacak

 

Bu arada Yunanistan'da seçimler öncesi liderler arasında ilk tartışma programı 14 Eylül'de yapılacak. Televizyon kanallarından canlı yayınlanacak tartışma programı, Syriza lideri Çipras ile Yeni Demokrasi lideri Evangelos Meymerakis arasında yapılacak.

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