Çipli pasaport ihalesi Fransız firmasından alındı

Kamu İhale Kurumu, Fransız Gemalto şirketinin 7,7 milyon Euro teklif vererek kazandığı e-pasaport ihalesini oybirliğiyle iptal etti. Sistemin güvenlik zafiyeti iddialarını TÜBİTAK'ın raporu da doğruladı.

Zaman gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin en stratejik ihalelerinden biri olan 'e-pasaport'la ilgili iddiaları Kamu İhale Kurumu (KİK) doğruladı. İtirazları değerlendiren kurum, ihalede yaşananlara 'dur' dedi. İki Fransız firması Gemalto ve Arjo Wiggins'in teklif ettiği işletim sisteminin güvenlik zafiyet taşıdığı, dolayısıyla teknik şartnamedeki talepleri yerine getirmediği sonucuna varılırken, iki firmanın teklifleri değerlendirme dışı bırakıldı.

Oybirliği ile alınan kararda, "Bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir." denildi. Bu da ihalenin, 3. olan Malezyalı Irıs firmasına verileceği şeklinde yorumlandı.

KİK üyeleri, 7 Mayıs'ta toplanarak bu iki rapor sonucunu değerlendirdi ve iki firmanın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına oybirliği ile karar verdi. Gemalto'nun, 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açma hakkı bulunuyor.



