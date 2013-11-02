Çipli nüfus kağıtları ve yeni sürücü belgeleri seneye kullanımda

İçişleri Bakanı Muammer Güler, çipli kimlik kartlarının yılbaşından itibaren 3 yıl içerisinde bütün vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Güler, AA muhabirine, Bakanlığının yürüttüğü önemli projeler arasında yer alan çipli nüfus cüzdanının, uluslararası standartlara uygun ve çok gelişmiş güvenlik ögelerini içeren kimlik kartları olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bütün nüfus kimlik kartlarını 3 yılda değiştirmeyi planladıklarını anlatan Güler, "2014'ten itibaren başlayacak, 3'te biri 2014, 3'te biri 2015 ve 2016 olmak üzere her yıl 25-30 milyon aralığında, yeni ürettiğimiz nüfus cüzdanlarını dağıtmış olacağız" dedi.

Güler, nüfus kanununda uluslararası standartları öngören bir değişikliğe gidilmesinin planlandığını dile getirerek, çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp, Bakanlar Kuruluna sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni sürücü belgeleri

Bakan Güler, sürücü belgelerinin de şekil, içerik ve güvenlik unsurları açısından AB kriterlerine uygun hale getirildiğini anlattı.

Sürücü belgelerinin tek merkezden basımı için Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü tesislerinde bir baskı merkezi oluşturulduğunu dile getiren Güler, "Bastırılan hüviyetler, aynı zamanda barkod niteliği de taşıyacak, bunlarda çip yok, barkod var. Bunlar kimliklendirilerek şahısların adreslerine gönderilecek" diye konuştu.

'Emniyet kendi alanı içine çekilsin gayreti içindeyiz'

Güler, uzun süredir bürokrasideki iş ve işlemlerin azaltılması ve bununla ilgili mevzuatın düzeltilmesi çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Pasaport verme işleminin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceğini, bununla ilgili tesislerin hazırlandığını ifade eden Bakan Güler, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir idari düzenlemeyle pasaportların verilmesini de Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne vermiş olacağız. 2014'te başlayabileceğimizi umuyorum" dedi.

Koruma memurluğu

Bakan Güler, hassas yerlerin, binaların, tesislerin, kişilerin korunmasıyla ilgili emniyet hizmetleri sınıfı içerisinde "koruma memurluğu" adı altında yeni bir sınıf oluşturduklarını hatırlattı. Bu konudaki çalışmalarını tamamladıklarını belirten Güler, Bakanlar Kurulu'na sunmayı planladıklarını bildirdi.

Güler, "Bizim niyetimiz yıl sonuna kadar, tabii bütçe görüşmelerindeki takvimi de dikkate alarak en kısa zamanda, Bakanlar Kuruluna sunarak, kanunlaştırmak istiyoruz. Hemen 2014'ün başından ilk fırsatta 4 aylık bir eğitim, 2 aylık da tatbiki bir eğitim olmak üzere ilk planda 10 bin kişiyi bir yıl içinde düşünüyoruz. Maaşları polislerden çok az farklı olacak. Arkadaşlarımız 6 yıllık başarılı görev sürelerini bitirirlerse polis de olabilecekler" dedi.