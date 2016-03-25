Çıplaklıktan vazgeçen Playboy satılıyor

Geçen yılın sonunda yayın politikasını değiştirerek çıplaklıktan vazgeçen Playboy'un satış işlemleri için bankalarla görüşmelere başladığı bildirildi.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, Yatırım bankası Moelis & Company’nin yöneteceği süreçte Playboy dergisi ile derginin sahibi 89 yaşındaki Hugh Hefner’ın malikânesi de satışa konu olacak.

FT’nin ulaştığı kaynaklara göre satış değeri 400 ile 500 milyon dolar arasında değişiyor.

Artık çıplak kadın yayınlamıyorlar

1975’te 5,6 milyon satışa ulaşan ve geçen yıl trajı 800 bine düşen Playboy ekim ayında yeni tasarımının bir parçası olarak artık çıplak kadın fotoğrafları yayınlamayacağını duyurmuştu.

1953 yılında kurulan Derginin CEO’su Scott Flanders, New York Times’a yaptığı açıklamada artık her türlü pornografik içeriğe bir tık uzakta olunduğunu, internet çağında dergilerde çıplak olgusunun ticari olarak pek mantıklı olmadığını söylemişti. Bu kararın ardından Playboy’un websitesine giriş yaşı düşmüş, ziyaretçilerin sayısı ocak ayında 21,5 milyona çıkmıştı.

Malikâne 200 milyon dolara satışta

Hefner ocak ayında, 1970'li yıllardan bu yana çılgın partilere ev sahipliği eden Los Angeles’taki malikânesini 200 milyon dolara satacağını açıklamıştı. Hefner, 40 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen mâlikaneyi satın almak isteyenler için tek bir şart öne sürmüştü: Kendisi ölünceye kadar orada yaşamasına izin vermesi. 29 odalı mâlikanede şarap mahzeni, şelale, yüzme havuzu, sinema odası, sauna, basketbol sahası da bulunuyor.

Satışa talip müşteriler medya şirketlerinden gelişen ekonomi yatırımcılarına kadar değişiyor. Bunların arasında ünlü bir restoran zinciri de var.