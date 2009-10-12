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Dünya

Çıplak pozdan kovulan mankene vekil desteği

Opik, Green’i üstsüz fotoğrafları yayınlandığı için kovan sütyen firmasını eleştirince ülkede günün konusu oldu.

12 Ekim 2009 03:00

İngiltere’de Liberal Demokrat Parti milletvekili Lembit Opik, manken arkadaşı Katie Green’i bir tabloid gazetede üstsüz fotoğrafları yayınlandığı için kovan Ultimo adlı sütyen firmasını eleştirince ülkede günün konusu oldu.

Firmasının kurucusu Michelle Mone’yi “çifte standart” uygulamakla eleştiren İngiliz vekil, “Katie benim çok, çok, çok iyi bir arkadaşım. Bir kez bile reklam yapmak istediğini görmedim. Biz dışarıdayken fotoğrafının çekilmesinden çok yemekle ilgilenirdi. Olanlardan şaşkınım çünkü tamamen kadın göğsüne bağımlı olan bir endüstrinin bir kadının göğüslerinden utanması çok ironik bir durum“ diye konuştu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Portekiz’de bir plajda üstsüz görüntülenen Green, şirketin “çıplaklık karşıtı kurallarını çiğnediği” gerekçesiyle elektronik posta ile işten atılmıştı. Arkadaşları, mankenin görüntülendiğinden haberi olmadığını savunuyor. Vekil ve manken, aralarında aşk olduğu iddialarını da yalanlıyor.

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