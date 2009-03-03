Çıplak mankenler işsiz kaldı

Akadeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri için çıplak modellik yapan 3 kişi işten çıkarılınca, desen dersi alan öğrenciler modelsiz kaldı.



AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapan çıplak modeller, Aralık ayında işten çıkartıldı. Yeni Sosyal Güvenlik Yasası'nın model çalıştırmaya olanak vermediğini gerekçe gösteren üniversite yönetimi, Üniversite Mali İşler Dairesi'nin de sigortasız oldukları için modellere bütçe çıkaramadığını kaydetti.



Öğrencilerin anatomik formları kavrayabilmesi için çıplak modellik yapan üç çalışan ayrılınca öğrenciler modelsiz kaldı. Bazı öğrencilerin kıyafetlerini çıkarmadan gönüllü modelliği ile dersler sürdürülmeye çalışılsa da öğrenciler tepki gösterdi.



Resim, estetik anatomi ve desen derslerinde yaptıları ‘nü’ çalışmalar için modele ihtiyaç duyduklarını belirten öğrenciler, modelsiz desen dersi yapılamayacağını kaydetti. Öğrenciler, ders kaldırılmadan modellerin işten çıkarılmasını anlamsız bulduklarını belirtti. 3 aydır model olmadan ders yapmaya çalıştıklarını vurgulayan öğrenciler, konunun acilen çözüme kavuşturulmasını istedi.



Dekan: Yeniden işe alacağız



Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Deniz ise, Sosyal Güvenlik Yasası'nın değişmesi sonrasında sigortasız olan modelleri işten çıkardıklarını, ancak yine aynı yasanın 5510'uncu maddesi kapsamında önümüzdeki haftadan itibaren modellerin işe alınacağını kaydetti.



Model arkadaş memleketine döndü



Dekan Deniz'in aynı modellerin işe alınacağı yönündeki açıklamasına rağmen işten çıkarılan modellerden Gönül A., kendilerini üniversiteden çağıran olmadığını söyledi. Gönül A., “Modellik yapan arkadaşlardan Seçkin Bey memleketine döndü. Diğer arkadaşımız Ali Fuat da başka bir iş bulmuş” diye konuştu.



