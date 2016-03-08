Çıplak görüntüleri sızdırılan muhabire 55 milyon dolar tazminat

ABD'li spor muhabiri Erin Andrews, çıplak görüntülerinin gizlice çekilip internete sızdırılmasının ardından başlattığı yargı sürecini kazandı. Mahkeme, Andrews'a 55 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Andrews'un bir hayranı, ünlü spor muhabirini takip edip otel odasındayken çıplak görüntülerini çekmiş, ardından da internette paylaşmıştı.

Mahkeme kararında videoyu çeken kişi yüzde 51 oranında suçlu bulunurken, Andrews'un kaldığı otelin sahibi olan iki şirket 27'şer milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

37 yaşındaki Fox Sports muhabiri Andrews, 2008 yılında otel odasının kapısındaki gözetleme deliğinden Michael David Barrett tarafından videoya kaydedilmişti.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından göz yaşlarını tutamayan Andrews'a ailesi ve avukatları destek oldu.

Duruşmanın ardından Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Andrews, mahkemeye, jüri üyelerine, avukatlarına ve ailesine teşekkür etti.

Andrews mesajlarında, "Dünyanın dört bir yanından mağdurların desteği beni onurlandırdı. Onların desteği sayesinde mücadele edebildim" dedi.

Andrews, videoyu çeken Barrett ile Nashville kentindeki otelin sahibi iki şirkete toplamda 75 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Chicago'da bir sigortacılık şirketinde yönetici olarak çalışan Barrett, Andews'u takip edip videoyu çektiğini itiraf ederken, amacının videoyu satıp para kazanmak olduğunu da söyledi.

ABD'li magazin haber sitesi TMZ video için ödeme yapmayı reddedince, Barrett videoyu internet ortamında paylaşmıştı.

Mahkeme Barrett'i iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.