Çıplak gezen Ugandalı kadına biber gazlı müdahale

T24

Merkez Kışla Caddesi’nde öğlen saatlerinde yabancı uyruklu bir kadının çıplak olarak dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kalabalığın en yoğun olduğu saatte çamaşırıyla dolaşan kadın, polislerin müdahale etmek istemesi üzerine çamaşırlarını da çıkararak caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekim yaptı. Yolda araçların arasında ilerlemeye devam eden çıplak kadını polis ekipleri kısa süre sonra durdurdu ve biber gazı kullanarak etkisiz hale getirip ekip otosuna bindirdi.Yabancılar şube Müdürlüğü’ne götürülen kadının Ugandalı olduğu anlaşılırken, kimliği ve neden soyunduğu ile ilgili bilgi verilmedi.