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Yaşam

Çıplak gezen Ugandalı kadına biber gazlı müdahale

Malatya'da, kentin en işlek caddesinde çıplak dolaşan Ugandalı kadın, polis ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak...

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Malatya'da, kentin en işlek caddesinde çıplak dolaşan Ugandalı kadın, polis ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. 



Merkez Kışla Caddesi’nde öğlen saatlerinde yabancı uyruklu bir kadının çıplak olarak dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kalabalığın en yoğun olduğu saatte çamaşırıyla dolaşan kadın, polislerin müdahale etmek istemesi üzerine çamaşırlarını da çıkararak caddede ilerlemeye başladı. Bu sırada çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekim yaptı. Yolda araçların arasında ilerlemeye devam eden çıplak kadını polis ekipleri kısa süre sonra durdurdu ve biber gazı kullanarak etkisiz hale getirip ekip otosuna bindirdi. 

Çıplak gezen Ugandalı kadına biber gazlı müdahale

Yabancılar şube Müdürlüğü’ne götürülen kadının Ugandalı olduğu anlaşılırken, kimliği ve neden soyunduğu ile ilgili bilgi verilmedi.



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