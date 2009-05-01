Çıplak fotoğraflı şantaj

75 yaşındaki emekli İrfan Dağdeviren'i kaçırıp çıplak fotoğraflarını çektiler. Şantaj yapan iki kişi tutuklandı.



Denizli, Ankara, Antalya ve Bursa'da da çok sayıda apartman dairesi bulunan, gayrimenkul zengini emekli İrfan Dağdeviren, iki ay önce, satışa çıkardığı ve camına ilan astığı 20 D 5469 plakalı otomobilini almak isteyen `Filiz' adlı kadınla telefonla görüştü.



İddiaya göre, otomobili denemek istediğini söyleyen kadın ile Şirinköy Mahallesi yakınlarındaki tali yola giren Dağdeviren, burada kimliği belirsiz kar maskeli kişilerin saldırısına uğradı. Otomobili durdurup ellerini kelepçeledikleri Dağdeviren'i bıçak zoruyla bagaja sokan saldırganlar, daha sonra bir eve götürüp çırılçıplak fotoğraflarını çekti. Ardından, bankamatik ve kredi kartları da alınan Dağdeviren, otomobiliyle İlbadı Mezarlığı yakınlarına bırakıldı.



Denizli polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kar maskeli saldırganlar ile otomobili satın almak istediğini söyleyen kadının izine rastlanamadı.



'Fotoğrafları tüm köyüne dağıtırız'



Geçen 25 Nisan'da ise saldırganlar tarafından telefonla aranıp, "çıplak fotoğraflarını tüm yakınlarına, köyüne ve mahallene dağıtırız, acilen yüklü miktarda para hazırla" denilerek şantaj yapılan emekli İrfan Dağdeviren, yeniden polisle irtibata geçti. Telefon kayıtları ve Dağdeviren'in bankamatik kartından yapılan işlemleri incelemeye alan Denizli polisi, bir düğün salonunda çalışan 23 yaşındaki A.Y.'nin peşine düştü. Yakalanan A.Y.'nin verdiği ifade doğrultusunda olaya karıştığı öne sürülen Denizli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı A.Ç. ve 17 yaşındaki Y.Y. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve Y.Y. tutuklanırken, sağlık memuru A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olayla ilgili, düğün salonu işletmecisi T.Ç., H.K. ve adının Filiz olduğu öğrenilen kadının halen arandığı bildirildi. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise Dağdeviren'e ait herhangi bir çıplak fotoğraf bulunamadı.

