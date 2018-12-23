Çıplak fotoğrafını paylaşan Madonna: Eserlerin gururlu sahibiyim

Instagram hesabından gençlik yıllarında çekilmiş çıplak fotoğrafını paylaşan Madonna hem o yıllara açıklık getirdi hem de "Sanatı ayıplayıp bitiremezsiniz" dedi.

Pop müziğin kraliçesi Madonna, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve notla dikkat çekti. 19 yaşında New York'ta Martha Graham Dans Okulu'nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının çizim ve fotoğraf sınıflarında modellik yaptığını belirten Madonna, "Bu karelerin birçoğu ben ünlü olduktan sonra Playboy ve Penthose'a satıldı. Toplum beni çıplak olduğum için ayıplamaya çalıştı. Basına yaptığım 'utanmıyorum' açıklaması da günlerde manşetlerde yer aldı" diye yazdı.

60 yaşındaki Madonna sözlerine şöyle devam etti:

"Eserlerin gururlu sahibiyim. Düğün hediyesi olarak daha sonra bana verildiler. Sanatı ayıplayarak biteremezsiniz. Yaratıcılık her zaman kazanır."

Çıplak olduğu görüntülerin daha sonra ABD'li ünlü ressamlar Keith Haring ve Andy Warhol tarafından değerlendirildiğini ifade edan Madonna'ya dünya çapındaki ünlü isimlerden de destek mesajları yağdı.