Çıplak fotoğraf İngiltere'yi karıştırdı!

'Mavi Göl' filmiyle henüz 14 yaşındayken ünlenen beyazperdenin zarafet timsali güzel aktrislerinden Brooke Shields'in 10 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafının İngiltere'deki Tate Modern Müzesi'nde sergilenmesi eleştiri oklarının hedefi oldu.Yüzü ağır makyajlı ve çıplak olarak görüntülenen Shields'in fotoğrafı, tepkiler nedeniyle müzeden çıkarıldı. “Pop Yaşamı, Maddeci Dünyada Sanat” adlı sergide, Shields’in 10 yaşındayken çekilen çıplak bir fotoğrafı, çocuk tacizine karşı kampanya yürüten gruplar ile dini derneklerin tepkisiyle karşılaştı.Shields, kariyerine çok küçük yaşta bir model olarak başladı, Oyuncuya dünya çapında ün kazandıran film, 1980 yapımı "The Blue Lagoon" (Mavi Göl) oldu.