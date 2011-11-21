Çıplak dağ yürüyüşüne yasak

T24 -

Federal mahkeme, ailelerin piknik yaptığı bir alandan çıplak halde yürüyüş yaparak geçen bir erkeğin, aldığı cezayı temyize götürmesi üzerine konuyu ele aldı.Yargıçlar, olayın yaşandığı ülkenin doğusındaki Appenzell Kantonu yetkililerinin, kamu adabı yasasını uygulamaya yetkili olduklarına karar verdi.Kararda, çıplak yürüyüşe konulan yasağın, kişilik haklarını çok az ihlal eden bir karar olduğu belirtildi.Adı açıklanmayan söz konusu şahıs, Appenzell'de küçük çocuklarıyla piknik yapan bir aile ve bir Hıristiyan uyuşturucu tedavi merkezinin önünden çıplak geçtiği için 100 Frank, yani 109 ABD Doları ceza almıştı.BBC'nin Cenevre'deki Muhabiri Imogen Foulkes, çıplak dağ yürüyüşlerinin İsviçre'de giderek daha fazla ilgi gören bir faaliyet olduğunu söylüyor.Ancak muhabirimiz Appenzell'in dindar ve muhafazakâr bir kanton olduğunu, bu kantonda kadınlara oy verme hakkının daha 1990'da verildiğini de ekliyor.Federal mahkemenin kararı tüm ülkede geçerli.BBC Muhabiri, şimdi çıplak dağ yürüyüşü yapmak isteyenlerin kendilerini daha sıcak karşılayacak bir ülke aramak zorunda kalacağını belirtiyor.