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Yaşam

'Çıplak ayaklı diva' hayatını kaybetti

'Çıplak ayaklı diva' olarak da anılan ünlü şarkıcı Cesaria Evora 70 yaşında hayatını kaybetti.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - 'Çıplak ayaklı diva' olarak da anılan ünlü şarkıcı Cesaria Evora 70 yaşında hayatını kaybetti.
 

Atlas Okyanusunda, Kuzey Batı Afrika açıklarındaki bir adalar ülkesi olan Cape Verde’de dünyaya gelen Evora, şarkılarını Afrikalı hemcinslerine destek için çıplak ayakla seslendirmeyi tercih ettiğini ifade ediyordu.


Cesaria Evora ilk albümünü 1988’de çıkardı. 50’li yaşlarında şöhreti yakalayan Evora, şarkılarının çoğunu ülkesinin yerel dilinde söylemesine rağmen, sesinin sıcaklığı ile dünyanın her köşesinde geniş bir hayran kitlesi edindi.


Sonraki yıllarda Dünya’yı dolaşıp aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkede konserler veren Evora, 2003 yılında Güncel Dünya Müziği kategorisinde “Aşkın Sesi (Voz d’amor)” adlı albümüyle Grammy ödülüne layık görüldü. Çıplak ayaklı diva ayrıca ülkesinin “Kültür Elçisi” olarak seçildi.


Özellikle hüzünlü parçalarıyla tanınan sanatçının şarkıları, Portekiz Fado’larından Küba ve Afrika müziklerine uzanan geniş bir yelpazeyi yansıtıyor.


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