'Çıplak arama' ve 'Zorunlu traş'a derin inceleme!

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Osmaniye Cezaevi’ndeki çıplak aramadan, askeri nizam sayımı ve zorunlu traşa kadar her iddianın tek tek inceleneceğini söyledi. “ Çıplak aramanın fiks olup olmadığına bakacağız” diyen Üstün, “Genel olarak herkese uygulanıyorsa o zaman bir sindirme yetkisini kullanmış olur. Herkese çok büyük bir güvenlik riski yaratacak muamelesi yapamazsın” dedi.

Her iddianın cezaevi yönetimine tek tek sorulacağını anlatan Üstün, Osmaniye Cezaevi’ne yönelik şikayetlerin son dönemde artığını bu nedenle yerinde inceleme kararı alındığını söyledi.

Tutuklu ve hükümlülerden gelen iddiaları önemli bulduklarını bu nedenle her ayrıntının inceleneceğini söyleyen Üstün, “ Kötü muamele, işkence, darp, durumuyla karşılaşılmamış böyle bir şikayet yok”. En yoğun şikayetin cezaevi girişinde yapılan ‘çıplak arama’ olduğuna dikkat çeken komisyon başkanı Üstün’ün T24’e değerlendirmesi şöyle:

‘Çıplak arama fiks ise ‘

Yönetmelikte bir güvenlik kaygısı olduğu takdirde, çıplak aramanın yapılabileceği konusu var. Cezaevinde hükümlü kabulünde böyle bir durum yönetmeliklerde de var. Orada belki biraz abartılmıştır belki. Bunu fiks muamele haline getirmek doğru mudur ona bakacağız.

‘ Yetki kötüye kullanıldı mı’?

Güvenlik endişesiyle bunlar yapılabilir diyor yönetmelik. Ama her tutuklu ve hükümlüye bunu uygulamak gerekir mi? Birçok cezaevi bunu bir takdir hakkı olarak kullanıyor. Sadece çok tehlikeli mahkumlara bunları uyguluyor. Bu yetki kötüye kullanıldı mı kullanılmadı mı buna bakılacak.

‘Adam belki inancından dolayı sakalını uzatıyorsa’

Sürekli traşlı olmaları gibi bir takım baskılar yapılmış. Bunlar araştırılacak, uygulamaya dönük şikayetler var yani. Fiziki işkence, dayak, darp böyle bir iddia yok zaten. Her gün traş olma iddiası var. Mesela, orada Hizbullahcılar da kalıyor. Adam belki inancından dolayı sakalını uzatmak istiyor. Onu kestireceksin. Belki bir diğeri de top sakal bırakmak istiyor.

Kötü muamele, mobbing, manevi baskı yapamaz

Mahkumların devlet güvencesi altında olduklarına dikkat çeken Üstün, “Kötü muamele, mobbing ya da manevi baskı yapılamaz. Hiçbir düzenleme bunlara izin vermiyor" diye konuştu.