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Cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yaya üst geçidini kullanmayarak, altındaki yoldan karşıya geçmek isteyen 55 yaşındaki Yılmaz Demir, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

22 Ekim 2017 20:30

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yaya üst geçidini kullanmayarak, altındaki yoldan karşıya geçmek isteyen 55 yaşındaki Yılmaz Demir, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Keşan- Gelibolu kara yolu, Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nden Keşan yönüne giden 43 yaşındaki Yılmaz Geç\'in kullandığı 34 ND 9320 plakalı cip, Sanayi Kavşağı yakınlarında yaya üst geçidini kullanmayarak, altından yolun karşısına geçmek isteyen Yılmaz Demir\'e çarptı. Ağır yaralanan Demir, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Geç ise polis tarafından gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yılmaz Demir\'in cenazesi, hastane morgunda savcı ve polis gözetimindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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