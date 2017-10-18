Cipi kuma gömülen pilota verilen cezayı mahkeme iptal etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, kuma gömülen cipini çıkarmaya çalışan pilot Vedat Dedeoğlu\'na alkollü araç kullanmaktan 1098 lira idari para cezası yazılırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Mahkeme, idari para cezasının araç park halindeyken ve kimin kullandığı tespit edilmeden kesildiği gerekçesiyle, idari yaptırım kararını iptal etti.

Muratpaşa İlçesi Lara Plajı\'na geçen 14 Temmuz\'da gelen Vedat Dedeoğlu ve arkadaşlarının içinde bulunduğu 07 CUL 05 plakalı cip kuma gömüldü. Dedeoğlu ve arkadaşları ileri geri manevra yaparak aracı çıkarmaya çalışırken sahildekiler rahatsız olup, polisi aradı. Şikayet üzerine gelen trafik ekipleri, araç sahibi Vedat Dedeoğlu\'na alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 1098 TL idari para cezası kesti. 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Dedeoğlu\'nun ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

CEZA İPTAL, EHLİYET İADE EDİLDİ

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Vedat Dedeoğlu, para cezasının iptali ve sürücü belgesinin iadesi için dava açtı. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nde görülen davada, idari para cezasının iptaline, ehliyetin iadesine karar verildi. Mahkeme Başkanı Tayfur Duran imzalı kararda, şu ifadelere yer verildi:

\"Trafik ceza tutanağının ihlal yerinin \'Lara 8 no\'lu Plaj\' olduğunu ve dosyada yer alan fotoğraflardan anlaşılacağı üzere aracın kumsala batık halde deniz kenarında park halinde bulunduğu anlaşılmakta. İdari para cezasının seyir halindeyken değil, park halindeyken ve aracı kimin kullandığı tespit edilmeden kesildiği dikkate alındığında başvuran hakkında düzenlenen idari yaptırım kararının usul ve yasaya aykırı olduğundan itirazın kabulüne karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen idari para cezası ile sürücü belgesi geri alma tutanağının kaldırılmasına karar verildi.\"



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