T24 LogoT24 Logo
Gündem

CİP SERVİS MİNİBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI ANKARA A.A.)

25 Haziran 2011 11:08

-CİP SERVİS MİNİBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI ANKARA A.A.) - 25.06.2011 - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Güvenlik Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DC 3874 plakalı cip, sabaha karşı Engin Sürahi'nin kullandığı 06 DC 9006 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrol çıkan 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, park halindeki 06 T 3109 plakalı taksiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi.   Kazada yaralanan servis sürücüsü Engin Sürahi, işçiler Cem Gölpınar, Osman Adamcıl, Emre Acun ve Coşkun Batubağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Hastanesinde tedavi altına alındı.   Mamak ilçesinde de karşıya geçerken araba çarpan kadın ağır yaralandı. Mamak caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AU 96 plakalı otomobil, gece yarısı yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Kepenek'e çarptı.  Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kepenek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, araçta bulunan Volkan L'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.  Kepenek'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24