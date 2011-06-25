-CİP SERVİS MİNİBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI ANKARA A.A.) - 25.06.2011 - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Güvenlik Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DC 3874 plakalı cip, sabaha karşı Engin Sürahi'nin kullandığı 06 DC 9006 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrol çıkan 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, park halindeki 06 T 3109 plakalı taksiye çarptıktan sonra bir binanın bahçesine devrildi. Kazada yaralanan servis sürücüsü Engin Sürahi, işçiler Cem Gölpınar, Osman Adamcıl, Emre Acun ve Coşkun Batubağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Hastanesinde tedavi altına alındı. Mamak ilçesinde de karşıya geçerken araba çarpan kadın ağır yaralandı. Mamak caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AU 96 plakalı otomobil, gece yarısı yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Kepenek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kepenek, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, araçta bulunan Volkan L'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Kepenek'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.