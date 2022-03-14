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Ekonomi

Çip krizinde ikinci dalga: Türkiye'nin siparişleri gecikecek

Pandeminin neden olduğu hammadde, lojistik, yarı iletken sorunu ve yüksek enflasyonun etkisiyle hem son zamanların en pahalı modellerini satışa çıkaran hem de üretim yapmakta zorlanan otomotiv sektörü, yaz aylarına doğru en azından yarı iletken tedarikinde rahatlama bekliyordu

14 Mart 2022 07:53

Rusya’nın, Ukrayna’ya açtığı savaş, çip, yani yarı iletken krizini yeniden büyütmeye başladı. Krizde yaz aylarına doğru rahatlama bekleyen yerli üreticiler için ilk kötü haber geldi. Başta Çinli şirketler olmak üzere ABD ve Avrupalı yarı iletken üreticileri, Türkiye için planladıkları yarı iletken siparişlerinin 1-2 ay gecikeceğini bildirdi.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Daiichi’nin Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın açtığı savaştan önce Qualcoom, NXP, Microchip Technology gibi yarı iletken tedarikçileriyle haftalık toplantılar yapıyorduk. Yaza doğru bir rahatlama ihtimali vardı. En azından işler rayına oturmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta başta Çin olmak üzere Avrupa ve ABD’li tedarikçilerden bizlere yeni yazılar gelmeye başladı. Bu yazılarda daha önce planlamaya koyduğumuz yarı iletken temininde yeni gecikmeler olacağı yazıyordu. Yani yarı iletken tedarikinde sarkmalar yaşanacağı bizlerle paylaşıldı” bilgisini verdi.

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