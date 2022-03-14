Çip krizinde ikinci dalga: Türkiye'nin siparişleri gecikecek

Rusya’nın, Ukrayna’ya açtığı savaş, çip, yani yarı iletken krizini yeniden büyütmeye başladı. Krizde yaz aylarına doğru rahatlama bekleyen yerli üreticiler için ilk kötü haber geldi. Başta Çinli şirketler olmak üzere ABD ve Avrupalı yarı iletken üreticileri, Türkiye için planladıkları yarı iletken siparişlerinin 1-2 ay gecikeceğini bildirdi.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Daiichi’nin Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın açtığı savaştan önce Qualcoom, NXP, Microchip Technology gibi yarı iletken tedarikçileriyle haftalık toplantılar yapıyorduk. Yaza doğru bir rahatlama ihtimali vardı. En azından işler rayına oturmuştu. Fakat geçtiğimiz hafta başta Çin olmak üzere Avrupa ve ABD’li tedarikçilerden bizlere yeni yazılar gelmeye başladı. Bu yazılarda daha önce planlamaya koyduğumuz yarı iletken temininde yeni gecikmeler olacağı yazıyordu. Yani yarı iletken tedarikinde sarkmalar yaşanacağı bizlerle paylaşıldı” bilgisini verdi.