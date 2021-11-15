Çip krizi nedeniyle Türkiye'de üretim yüzde 28 azaldı

Dünya genelinde devam eden çip krizi Türkiye otomotiv ana sanayi üretimi ekim ayında yüzde 28,3 gerileyerek 108 bin 78 adet oldu. Otomobil üretimi ise önceki yılın aynı dönemine göre 32,6 daraldı.

Dünya genelinde gözlenen çip sıkıntısı nedeniyle bu yıl birkaç defa üretim durdurmak zorunda kalan otomotiv ana sanayi üretimi Ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 gerileyerek 108 bin 78 adete indi, düşüşte yüzde 32,6 daralan otomobil üretimi başı çekti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültene göre on aylık döneme bakıldığında üretim geçen yıla göre yüzde 2,5 artış göstererek 1,03 milyon adet oldu. Bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 5,3 geriledi.

Ağır ticari araç dahil yurtiçi araç pazarı Ekim’de yüzde 38,2 daralarak 60 bin 44 adet olurken, Reuters hesaplamalarına göre otomobil ve hafif ticari araç dışında kalan ağır ticari araç pazarı Ekim’de 3 bin 298 adet oldu.

Sektörün ihracatı Ekim’de yüzde 16,4 azalarak 87 bin 27 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 14,8 azalarak 54 bin 224’e düştü. Toplam ihracat on aylık dönemde yüzde 5,3 artışla 758 bin 702 adet oldu.